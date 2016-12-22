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Американец устроил скандал в самолете из-за присутствия дочери Трампа

Дебошир оскорблял женщину и ее детей

Дочь избранного президента США Иванка Трамп и ее дети подверглись оскорблениям в самолете, готовящемся вылететь из Нью-Йорка.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в самолете к женщине подошел гражданин, который в грубой форме начал выражать свое недовольство избранием на пост главы государства Дональда Трампа и оскорблять детей Иванки.

Дебошир заявил, что республиканец уничтожает США, а значит, его дочь и внуки должны покинуть лайнер. Иванка Трамп на оскорбления никак не отреагировала, дебошира в конце концов сняли с рейса.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Американец устроил скандал в самолете из-за присутствия дочери Трампа

Дебошир оскорблял женщину и ее детей

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