СМИ сообщили об отставке правительства Пермского края

Ряд СМИ в четверг сообщил о том, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил в отставку правительство региона. Руководитель кабмина Геннадий Тушнолобов считает эти данные шуткой. В пятницу члены правительства региона продолжат работу.

Как сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на Тушнолобова, Виктор Басаргин не издал никаких документов, по которым правительство Пермского края отправляется в отставку.

О том, что правительство Пермского края отправлено в отставку, сообщило «Федеральное агентство новостей». Уточнялось, что до формирования нового кабмина свои обязанности будут исполнять действующие министры.