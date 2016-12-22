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СМИ сообщили об отставке правительства Пермского края

В самом правительстве региона считают эту информацию шуткой и в пятницу продолжат работу

Ряд СМИ в четверг сообщил о том, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил в отставку правительство региона. Руководитель кабмина Геннадий Тушнолобов считает эти данные шуткой. В пятницу члены правительства региона продолжат работу.

Как сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на Тушнолобова, Виктор Басаргин не издал никаких документов, по которым правительство Пермского края отправляется в отставку.

О том, что правительство Пермского края отправлено в отставку, сообщило «Федеральное агентство новостей». Уточнялось, что до формирования нового кабмина свои обязанности будут исполнять действующие министры.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

СМИ сообщили об отставке правительства Пермского края

В самом правительстве региона считают эту информацию шуткой и в пятницу продолжат работу

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