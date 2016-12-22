Движение транспорта перекрыто в Берлине из-за подозрительного пакета

Предмет, обнаруженный под линией метрополитена, осматривают саперы
Сотрудниками правоохранительных органов ФРГ из-за подозрительного пакета перекрыто движение транспорта в районе Берлина Пренцлауэр Бернг. На месте обнаружения неизвестного предмета работают саперы, близлежащая территория оцеплена.
Пакет обнаружили под линией метрополитена. Из-за этого приостановлено движение электропоездов, метро и движение наземного транспорта.
«Пакет найден под линией метро возле станции Шенхаузер Аллее», — передает «РИА Новости».
Меры безопасности в Европе, в частности в ФРГ, усилены после теракта в Берлине. 19 декабря в центре города грузовик въехал в группу людей, собравшихся на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, 48 госпитализированы.