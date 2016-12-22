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IKEA выплатит $50 млн семьям детей, погибшим от падения комодов

Деньги распределят между тремя семьями и выплатят в рамках досудебного урегулирования

Шведская компания IKEA заплатит $50 млн семьям детей, погибших в результате несчастных случаев. Сумму поделят между тремя семьями. Досудебным урегулированием занимается юридическая фирма Feldman Shepherd, она представляет интересы пострадавшей стороны.

Также компания перечислит $100 тыс. в детские больницы США и еще $100 тыс. в американские фонды по защите прав детей, сообщает ТАСС.​​​​​​​

Погибшим от падения комодов ИКЕА детям было до двух лет.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

IKEA выплатит $50 млн семьям детей, погибшим от падения комодов

Деньги распределят между тремя семьями и выплатят в рамках досудебного урегулирования

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