Мутко: спортсмены, призывающие к бойкоту, должны быть наказаны

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что спортсмены, которые призывают бойкотировать соревнования, должны нести наказание.

«Что касается бойкота — это давление, абсолютная политика. Это противоречит здравому смыслу, да и хартии МОКа. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», — цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что биатлонисты сборной Англии будут бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о допинге в РФ. Такое же решение приняли спортсмены Чехии и Норвегии.

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