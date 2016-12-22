Украинский дипломат объяснил смысл «веселых картинок» про «боярышник»

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров на своей странице в Twitter выступил с объяснением смысла «веселых картинок» о настойке «Боярышник», опубликованных им ранее.

По словам дипломата, изображения он размещал «не против людей, а власти».

«Это направлено не против людей, а (против) власти, которая дома не может сберечь людей», — заявил он.

Ранее МИД России на странице Facebook поинтересовался, зачем дипломатические сотрудники публикуют «веселые картинки», касающиеся массового отравления в Иркутске, где погибли 72 человека.