Трамп выдвинул кандидатуру на пост пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой своего пресс-секретаря, которым станет Шон Спайсер.

Об этом заявил телеканал Си-эн-би-си.

Сейчас Спайсер является представителем переходного штаба.

Избранный президент также назначил Хоуп Хикс директором своей администрации по стратегической связи, и Джейсона Миллера — директором по коммуникациям, а Дэна Скавино — директором по социальным сетям.

«Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моего штаба во время избирательной кампании и в переходной команде», — цитирует ТАСС Трампа.

Кроме того, все они стали его помощниками.

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