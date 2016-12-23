Аксенов пригрозил коррумпированным чиновникам показательными судами

Показательные суды над попавшимися на коррупции чиновниками пообещал общественности глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель республики заверил, что всех задержанных недавно и в последние годы ждут абсолютно прозрачные процессы.

«Я сделаю всё, чтобы осветить в том числе и суды, которые будут идти по должностным лицам, это и по мэрам в данном случае, и по тем, кто был задержан за последние годы, с тем, чтобы люди понимали, что это прозрачный процесс, что нет никаких постановочных вариантов», — пообещал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Глава республики порекомендовал всем жить по средствам, в частности, посоветовал чиновникам задуматься о том, как жить только на свою зарплату.

Год назад «Известия» сообщали об обвинениях в коррупции в отношении мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова и его заместителя Макара Макарова. В середине июня 2016 года уголовное дело было возбуждено в отношении мэра Керчи Сергея Писарева.

Накануне 21 декабря фигурантом дела о вымогательстве взятки стал заместитель мэра Керчи Олег Шевченко. По данным следствия, он требовал «откат» от подрядчика в размере 10% стоимости работ.