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Аксенов пригрозил коррумпированным чиновникам показательными судами

Глава республики назвал борьбу с коррупцией главной задачей региональных властей

Показательные суды над попавшимися на коррупции чиновниками пообещал общественности глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель республики заверил, что всех задержанных недавно и в последние годы ждут абсолютно прозрачные процессы.

«Я сделаю всё, чтобы осветить в том числе и суды, которые будут идти по должностным лицам, это и по мэрам в данном случае, и по тем, кто был задержан за последние годы, с тем, чтобы люди понимали, что это прозрачный процесс, что нет никаких постановочных вариантов»,  пообещал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Глава республики порекомендовал всем жить по средствам, в частности, посоветовал чиновникам задуматься о том, как жить только на свою зарплату.

Год назад «Известия» сообщали об обвинениях в коррупции в отношении мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова и его заместителя Макара Макарова. В середине июня 2016 года уголовное дело было возбуждено в отношении мэра Керчи Сергея Писарева.

Накануне 21 декабря фигурантом дела о вымогательстве взятки стал заместитель мэра Керчи Олег Шевченко. По данным следствия, он требовал «откат» от подрядчика в размере 10% стоимости работ.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Аксенов пригрозил коррумпированным чиновникам показательными судами

Глава республики назвал борьбу с коррупцией главной задачей региональных властей

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