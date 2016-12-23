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Пятница,
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Вклад в банке можно будет открыть по скайпу

ЦБ, Росфинмониторинг и Минкомсвязи работают над поправками, которые позволят оперировать своими финансами удаленно

Вклад в банке можно будет открыть даже по скайпу.

Об этом сообщили замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ, которые работают над соответствующими поправками в законодательство.

По мнению чиновников, клиенту понадобится лишь один раз прийти в отделение банка, чтобы предъявить документы, сдать биометрические параметры для идентификации и получить там логин и пароль.

«С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия», – рассказал «Известиям» Козырев.

Под биометрией понимаются отпечатки пальцев и сетчатки глаза.

Более того, после прохождения идентификации в одном банке, клиенту будут доступны и других кредитных учреждений.

Кроме удобства для граждан, такие меры позволят существенно снизить затраты банков на поддержание сети реальных офисов с персоналом, что особенно актуально в нынешних экономических условиях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вклад и кредит по скайпу

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Вклад в банке можно будет открыть по скайпу

ЦБ, Росфинмониторинг и Минкомсвязи работают над поправками, которые позволят оперировать своими финансами удаленно

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