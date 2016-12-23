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Путин договорился с Нетаньяху о совместной борьбе с терроризмом

Лидеры двух государств провели вторые телефонные переговоры за неделю

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Политические лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и планы совместных действий по борьбе с терроризмом.

В ходе беседы обе стороны продемонстрировали готовность наращивать сотрудничество по противодействию террористическим группировкам.

«Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом», – сообщает сайт Кремля.

Путин и Нетаньяху уже проводили телефонные переговоры на этой недели после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Выразив соболезнования, израильский премьер-министр заверил президента России в настрое на сотрудничество по искоренению терроризма.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин договорился с Нетаньяху о совместной борьбе с терроризмом

Лидеры двух государств провели вторые телефонные переговоры за неделю

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