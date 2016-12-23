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Пассажир самолета набросился с оскорблениями на дочь Трампа

Авиадеюошира сняли с рейса, опасаясь эскалации конфликта

Пассажир самолета набросился с оскорблениями на дочь избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявили СМИ США.

Инцидент произошел в четверг, 22 декабря, в салоне самолета авиакомпании JetBlue, готовившегося к вылету из Нью-Йорка.

Мужчина набросился на Иванку Трамп с тремя детьми

«Ваш отец губит страну», — цитирует «Lenta.ru» авиадебошира.

Так же неизвестный потребовал, чтобы дочь Трампа летала частным самолетом.

Экипаж лайнера снял хулигана с рейса, опасаясь эскалации конфликта во время полета.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Пассажир самолета набросился с оскорблениями на дочь Трампа

Авиадеюошира сняли с рейса, опасаясь эскалации конфликта

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