Пассажир самолета набросился с оскорблениями на дочь Трампа

Авиадеюошира сняли с рейса, опасаясь эскалации конфликта
Пассажир самолета набросился с оскорблениями на дочь избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом заявили СМИ США.
Инцидент произошел в четверг, 22 декабря, в салоне самолета авиакомпании JetBlue, готовившегося к вылету из Нью-Йорка.
Мужчина набросился на Иванку Трамп с тремя детьми
«Ваш отец губит страну», — цитирует «Lenta.ru» авиадебошира.
Так же неизвестный потребовал, чтобы дочь Трампа летала частным самолетом.
Экипаж лайнера снял хулигана с рейса, опасаясь эскалации конфликта во время полета.
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