Коломойский поблагодарил власти Украины за национализацию его банка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский выразил благодарность премьер-министру страны Владимиру Гройсману и всему правительству за принятое решение приобрести принадлежащий ему «Приватбанк». Ранее акции разорившегося банка были министру финансов проданы за символическую одну гривну.

«Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями Национального банка Украины, мы были вынуждены обратиться в кабинет министров с предложением о передаче Приватбанка государству, – приводит слова Коломойского «РИА Новости».

По мнению олигарха, члены правительства проявили мужество, отважившись на непростой шаг.

Капитал «Приватбанка», одним из ведущих акционеров которого являлся Коломойский, стал отрицательным. Тогда, для спасения финансовой системы Украины Фонд гарантирования вкладов продал акции банка государству, сообщали ранее «Известия».