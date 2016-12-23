Власти Франции: перед выборами активны те же хакеры, что и в США

У руководства Франции возникли подозрения, что в стране в преддверии президентских выборов действуют хакеры, ранее взломавшие сервера Национального комитета Демократической партии в США. Об этом заявил руководитель управления кибербезопасности Гийом Пупар. По его мнению, преступники оставляют те же следы, что и в предыдущих эпизодах.

«То, что произошло в США, является иллюстрацией риска дестабилизации. Мы наблюдаем хитрые механизмы влияния на избирателей», - заявил Пупар в ходе пресс-конференции.

По словам чиновника, при большом перевесе одного из кандидатов киберпреступники не смогут повлиять на результат, но если речь идет о считанных процентах, то этот фактор может стать решающим. Пупар предположил, что именно это и произошло в США, когда на президентских выборах с небольшим перевесом победил республиканец Дональд Трамп.

В отличие от представителей американских властей, Пупар не высказывал предположений о причастности России к хакерским атакам.

Ранее президент России Владимир Путин обсуждал тему кибератак с Бараком Обамой по закрытой линии связи.