В Австралии предотвращены «рождественские теракты»

Полицейские австралийского штата Виктория заявили о предотвращении готовившихся на рождественской неделе терактов в Мельбурне.



Как информирует местное издание Business Insider Australia со ссылкой на правоохранителей, во втором по величине городе Австралии прошло несколько рейдов, в ходе которых были задержаны семь подозреваемых в попытке организации атак. Пять из них были арестованы.



Начальник полиции штата Виктория Грэм Эштон отметила, что четверо из них являются гражданами Австралии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще один уроженец Австралии приехал в страну из Египта.



В свою очередь, Газета Herald Sun сообщает, что четверо задержанных уроженцев Австралии — молодые люди «с ливанскими корнями».



По данным полиции, молодые люди вдохновлялись деятельностью запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Целью потенциальных террористов могли стать объекты в центре города — железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации, а также собор святого Павла.



Следователи отмечают, что теракты могли быть исполнены с использованием самодельных взрывных устройств, холодного и огнестрельного оружия.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря гражданин Туниса Анис Амри, управляя тягачом с прицепом, груженым стальными балками, въехал на территорию рождественского рынка в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы с ранениями.



Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.

