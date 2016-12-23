Глава ЦРУ выступил против кибератак в отношении Москвы

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан высказался против того, чтобы США атаковали Россию в киберпространстве.



Об этом он заявил в интервью Общественному радио США.



Бреннан выразил уверенность, что хакерские атаки на американские серверы совершала якобы именно Москва.



По его словам, российская сторона позволяет себе некоторые выходящие за рамки вещи, однако США не должны прибегать к тем же приемам и тактике, которыми пользуются их оппоненты.



«Мы боремся за нашу страну, нашу демократию, за наш образ жизни. И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны», — пояснил свою позицию директор ЦРУ.



Напомним, перед этим Барак Обама заявлял, что США примут ответные меры в связи с кибератаками других стран на свою избирательную систему. При этом Обама недвусмысленно дал понять, что в этих нападениях винит Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявив, что никаких доказательств того, что за атаками стоит Москва, нет.

