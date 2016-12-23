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В Челябинске появится свой лесной кодекс

Он должен предотвратить вырубку леса для массовой застройки

Обновленный и расширенный лесной кодекс должен быть подготовлен в Челябинске к весне 2017 года.

А до 20 января любой желающий может принять участие в его составлении. Для этого мэрия просит присылать ей инициативы и замечания.

Авторы инициативы — депутаты комиссии по градостроительству и землепользованию челябинской гордумы.

Она возникла после нескольких скандалов, связанных с вырубкой зеленых насаждений под строительство домов.

Одна из самых громких историй — массовые протесты жителей домов около одного из скверов города.

После того как конфликт жителей и застройщика удалось разрешить, возникла идея создания Лесрегламента, который должен установить четкие границы муниципальных лесов, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Предполагается, что кодекс будет разрабатываться в соответствии с федеральным законом № 353-ФЗ, который ограничивает вырубку деревьев вокруг городов.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Челябинске появится свой лесной кодекс

Он должен предотвратить вырубку леса для массовой застройки

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