В Челябинске появится свой лесной кодекс

Обновленный и расширенный лесной кодекс должен быть подготовлен в Челябинске к весне 2017 года.



А до 20 января любой желающий может принять участие в его составлении. Для этого мэрия просит присылать ей инициативы и замечания.

Авторы инициативы — депутаты комиссии по градостроительству и землепользованию челябинской гордумы.



Она возникла после нескольких скандалов, связанных с вырубкой зеленых насаждений под строительство домов.



Одна из самых громких историй — массовые протесты жителей домов около одного из скверов города.



После того как конфликт жителей и застройщика удалось разрешить, возникла идея создания Лесрегламента, который должен установить четкие границы муниципальных лесов, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Предполагается, что кодекс будет разрабатываться в соответствии с федеральным законом № 353-ФЗ, который ограничивает вырубку деревьев вокруг городов.