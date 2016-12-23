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Maserati лишился глава фирмы, работавшей на космодроме Восточный

Люксовый автомобиль арестован в счет долга бизнесмена перед сотрудниками

Сотрудники ООО «Экономические программы», работавшие на космодроме Восточный, не получали зарплату уже более двух месяцев.

Долг главы компании Виталия Гинзбурга перед ними составил около 17 млн рублей.

Против него заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, если она повлекла тяжкие последствия».

Как сообщает ИА «Амур.инфо», чтобы получить от бизнесмена долг, в суд Амурской области было направлено ходатайство об аресте его Maserati. Суд ходатайство удовлетворил.

Сейчас всю задолженность перед работниками Гинзбург погасил. Сам он находится под подпиской о невыезде.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Maserati лишился глава фирмы, работавшей на космодроме Восточный

Люксовый автомобиль арестован в счет долга бизнесмена перед сотрудниками

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