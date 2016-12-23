Центробанк назначил временную администрацию в ИнтехБанке

Банк России с 23 декабря решил назначить временную администрацию в ПАО «ИнтехБанк», кроме того, регулятор объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

ЦБ РФ предпринял эти действия «в связи с неустойчивым финансовым положением ИнтехБанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Обязанности по управлению банком и функции временной администрации возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сроком на шесть месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, на период деятельности временной администрации, а также полномочия органов управления в ИнтехБанке приостановлены.

Помимо этого, Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк» сроком на три месяца.

Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам определит АСВ.

Напомним, что у ИнтехБанка начались проблемы после 12 декабря, когда Татфондбанк ограничил выдачу средств вкладчикам. Уже 13 декабря ИнтехБанк поступил так же — он ограничил выдачу денег с досрочно закрываемых вкладов и получение средств из банкоматов. Всё это случилось из-за паники вокруг Татфондбанка.

Ранее «Известия» писали, что ЦБ РФ отозвал лицензии у четырех банков, сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о нижегородском Форус Банке, краснодарском Идея Банке, вологодском Вологдабанке и московском банке «Миръ».