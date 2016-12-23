Жителя Амурской области осудили за экстремистские песни в сети

К административной ответственности привлечен житель Приамурья за то, что разместил в интернете 11 запрещенных композиций. Теперь он должен заплатить штраф — 1 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Амур.инфо» со ссылкой на областную прокуратуру, песни мусульманского исполнителя, появившиеся на странице пользователя, содержали призывы к возбуждению вражды по национальному признаку.

Эти композиции одним из судов были включены в список экстремистских материалов, размещенных на сайте Минюста России, сообщили в ведомстве.

Против молодого человека было заведено административное дело по ст. 20.29 КоАП «Производство и распространение экстремистских материалов».

Позже дело было направлено в суд, который решил его оштрафовать.

Между тем ранее за подобное преступление к уголовному наказанию был приговорен житель города Зеи, разместивший на своей странице в соцсети статус, призывающий к насилию над представителями других национальностей.



Он получил два года условно.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ, по которому максимальное наказание за экстремизм в сети — пять лет тюрьмы.