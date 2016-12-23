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«МегаФон» купит 63,8% акций Mail.ru Group

Покупка обойдется компании в $740 млн

Совет директоров компании «МегаФон» одобрил покупку 63,8% акций Mail.ru Group у USM за $740 млн. Об этом сообщила в пресс-служба оператора.

«По условиям планируемой сделки «МегаФон» приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере $640 млн», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

Уточняется, что средства подлежат выплате в момент закрытия сделки. Также через год после закрытия сделки должен быть выплачен отложенный платеж в размере $100 млн.

Также уточняется, что в случае закрытия сделки оператор будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.ru.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

«МегаФон» купит 63,8% акций Mail.ru Group

Покупка обойдется компании в $740 млн

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