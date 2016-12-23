Credit Suisse заплатит США штраф в $5,3 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заплатит административный штраф в $2,48 млрд, а также $2,8 млрд компенсации потребителям в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США.

О мировом соглашении банка и Минюста США пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение пресс-службы Credit Suisse. Соглашение еще должен одобрить совет директоров.

Источники Reuters говорят, что изначально Минюст США требовал от Credit Suisse $5–7 млрд.

Аналогичное соглашение ранее заключил Deutsche Bank, хотя ранее банк и заявлял, что не намерен выплачивать министерству юстиции США $14 млрд за прекращение расследования деятельности банка на американской территории.

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Credit Suisse за махинации с ипотечными ценными бумагами в 2006–2007 годах в ноябре 2012 года.

Швейцарский банк Credit Suisse был основан в 1856 году. Его отделения есть на территории 50 стран, в банке работает более 47 тыс. человек.