Турция заблокировала доступ к Twitter, Facebook и YouTube

Власти Турции заблокировали доступ к Twitter, Facebook и YouTube после публикации в этих соцсетях видеоролика, на котором запечатлено, как боевики запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») заживо сжигают двух турецких военнослужащих в сирийском Аль-Бабе.



Как сообщает портал Turkey Blocks, проблемы с доступом появились у пользователей провайдера Uydunet и мобильных операторов Turkcell и Vodafone.



Напомним, видео казни опубликовало близкое к террористам агентство Amaq. Позже кадры распространились по соцсетям.

Стоит отметить, что боевики ИГ часто прибегают к такой мере устрашения, как публичные казни. Так, в феврале 2015 года они сожгли взятого в плен пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха.

