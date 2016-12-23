Здание радиозавода горит в Барнауле

Здание радиозавода загорелось в Барнауле. Из-за пожара сотрудники ГИБДД перекрыли две улицы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщает altapress.ru, возгорание произошло рано утром на первом этаже в здании 1943 года постройки. Четырехэтажное здание имеет сложную планировку, внутри много горючих материалов, из-за чего огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и вентиляциям. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

В настоящий момент пламенем объято все здание, с огнем борются спасатели. К ликвидации пожара привлечены 74 человека и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, причины возгорания пока не уточняются.



