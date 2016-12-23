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Совфед: ИГ готовит «расстрельные списки» дипломатов

В связи с этим в верхней палате парламента призвали усилить защиту посольств РФ

Вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов заявил, что сейчас «просачивается информация» о том, что боевики запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламского государства») и других террористических группировок готовят «расстрельные списки» дипломатов.

Он отметил, что сведения могут быть дезинформацией, но оставить их без внимания нельзя. Особенно в свете убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, застреленного турецким полицейским в Анкаре.

В связи с этим Совет Федерации дал протокольное поручение комитету палаты по обороне и безопасности проработать вопрос о подготовке предложений по усилению безопасности российских диппредставительств за рубежом.

При этом он отметил, что дополнительные меры, предлагаемые верхней палатой, касаются как вопросов финансирования, так и проблемы межведомственного взаимодействия.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря выстрелом в спину на фотовыставке в Центре современного искусства. Напавший на него 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был нейтрализован турецкими силовиками.

В российском внешнеполитическом ведомстве квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». 

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Совфед: ИГ готовит «расстрельные списки» дипломатов

В связи с этим в верхней палате парламента призвали усилить защиту посольств РФ

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