Совфед: ИГ готовит «расстрельные списки» дипломатов

Вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов заявил, что сейчас «просачивается информация» о том, что боевики запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламского государства») и других террористических группировок готовят «расстрельные списки» дипломатов.



Он отметил, что сведения могут быть дезинформацией, но оставить их без внимания нельзя. Особенно в свете убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, застреленного турецким полицейским в Анкаре.



В связи с этим Совет Федерации дал протокольное поручение комитету палаты по обороне и безопасности проработать вопрос о подготовке предложений по усилению безопасности российских диппредставительств за рубежом.



При этом он отметил, что дополнительные меры, предлагаемые верхней палатой, касаются как вопросов финансирования, так и проблемы межведомственного взаимодействия.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря выстрелом в спину на фотовыставке в Центре современного искусства. Напавший на него 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был нейтрализован турецкими силовиками.



В российском внешнеполитическом ведомстве квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

