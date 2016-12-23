ФАС не получала ходатайства о покупке «Мегафоном» 63,8% Mail Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не получила ходатайства о покупке 63,8% Mail Group «МегаФоном».



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Там отметили, что на рассмотрение ходатайства у антимонопольного регулятора будет месяц, а в случае необходимости этот срок будет продлен.



Напомним, совет директоров компании «МегаФон» одобрил выкуп доли USM Алишера Усманова в Mail.Ru Group в объеме 63,8% голосующих акций.



Если сделка будет одобрена, ее сумма составит $640 млн, выплата отложенного платежа — $100 млн — через год после закрытия сделки.

