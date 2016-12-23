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ФАС не получала ходатайства о покупке «Мегафоном» 63,8% Mail Group

После получения документов у ведомства будет месяц на принятие решения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не получила ходатайства о покупке 63,8% Mail Group «МегаФоном».

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что на рассмотрение ходатайства у антимонопольного регулятора будет месяц, а в случае необходимости этот срок будет продлен. 

Напомним, совет директоров компании «МегаФон» одобрил выкуп доли USM Алишера Усманова в Mail.Ru Group в объеме 63,8% голосующих акций.

Если сделка будет одобрена, ее сумма составит $640 млн, выплата отложенного платежа — $100 млн — через год после закрытия сделки.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

ФАС не получала ходатайства о покупке «Мегафоном» 63,8% Mail Group

После получения документов у ведомства будет месяц на принятие решения

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