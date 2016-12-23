Первая жертва гриппа зафиксирована в Петербурге

Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Санкт-Петербурге.



Умер дальнобойщик из Москвы, которого скорая забрала с одной из городских парковок.



Врачи боролись за жизнь мужчины около двух часов. Как сообщает ресурс Санкт-Петербург.ру, он умер от вируса типа А.

В начале недели в Северной столице впервые за год было зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу.



В течение прошлой недели в городе зарегистрировали более 52 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Половина из них — это дети.

Этой зимой в России ожидают эпидемию гонконгского гриппа.