Первая жертва гриппа зафиксирована в Петербурге

От вируса типа А умер дальнобойщик из Москвы
Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Санкт-Петербурге.
Умер дальнобойщик из Москвы, которого скорая забрала с одной из городских парковок.
Врачи боролись за жизнь мужчины около двух часов. Как сообщает ресурс Санкт-Петербург.ру, он умер от вируса типа А.
В начале недели в Северной столице впервые за год было зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу.
В течение прошлой недели в городе зарегистрировали более 52 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Половина из них — это дети.
Этой зимой в России ожидают эпидемию гонконгского гриппа.