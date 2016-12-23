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Первая жертва гриппа зафиксирована в Петербурге

От вируса типа А умер дальнобойщик из Москвы

Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Умер дальнобойщик из Москвы, которого скорая забрала с одной из городских парковок.

Врачи боролись за жизнь мужчины около двух часов. Как сообщает ресурс Санкт-Петербург.ру, он умер от вируса типа А.

В начале недели в Северной столице впервые за год было зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу.

В течение прошлой недели в городе зарегистрировали более 52 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Половина из них — это дети.

Этой зимой в России ожидают эпидемию гонконгского гриппа.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Первая жертва гриппа зафиксирована в Петербурге

От вируса типа А умер дальнобойщик из Москвы

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