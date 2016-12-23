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В Анкаре задержали вице-спикера турецкого парламента

Первин Булдан является депутатом от прокурдской партии

В Анкаре задержали вице-спикера турецкого парламента Первин Булдан, а также 16 депутатов. Они все представляют оппозиционную прокурдскую партию.

Задержание Первин Булдан произошло в ее доме. Помимо нее, задержаны сопредседатели Партии демократии народов Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг.

Информацию о своем задержании подтвердила и сама Булдан.

Как передает телеканал «Звезда», ранее турецкие власти неоднократно обвиняли Партию демократии народов в связях с радикальной Рабочей партией Курдистана, которая хочет создать курдскую автономию на территории Турции.

За последние два месяца турецкие власти задержали и арестовали более десятка членов прокурдской партии. Их подозревают в причастности к террористической деятельности. Накануне Первин Булдан посетила российское посольство и оставила запись в книге соболезнований по убитому 19 декабря в Анкаре послу РФ Андрею Карлову.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Анкаре задержали вице-спикера турецкого парламента

Первин Булдан является депутатом от прокурдской партии

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