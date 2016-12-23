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На Сахалине появится первый агрогородок

В новых домах будут жить работники сельскохозяйственной отрасли

В Сахалинской области будет построен жилой комплекс для сотрудников животноводческого комплекса, который планируется запустить в Корсаковском районе к осени 2017 года.

Это первый в современной истории острова специализированный агрогородок. Всего построят 50 домов в две очереди. На эти цели из областного бюджета выделено 335 млн рублей. Это государственная доля в уставном капитале совхоза Корсаковский. Пилотный проект защитили в Министерстве сельского хозяйства РФ, чтобы привлечь федеральные средства для создания полноценной инфраструктуры. При проектировании инженеры учли сахалинский влажный климат, перепады температур, сейсмическую активность, пишет ИА SakhalinMedia.

В районе села Раздольное по белорусскому проекту возводится крупнейший животноводческий комплекс на 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Там будут работать будущие жители нового городка.

Строительство жилья для работников сельскохозяйственной отрасли необходимо и в других районах. Например, не хватает жилья в Красногорске, где расширяется молочно-товарная ферма.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

На Сахалине появится первый агрогородок

В новых домах будут жить работники сельскохозяйственной отрасли

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