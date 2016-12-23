Сотни людей пришли проститься с актером Вячеславом Шалевичем

В Москве в пятницу прощаются с народным артистом России Вячеславом Шалевичем. Траурная церемония проходит в театре им. Евг. Вахтангова.



Почтить память актера в театр, где Шалевич прослужил всю жизнь, пришли сотни людей, сообщает «ТВ Центр».

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.



Вячеслав Шалевич, который был старейшим актером театра им. Евг. Вахтангова, скончался в среду на 83-м году жизни после тяжелой болезни.



Шалевич почувствовал себя плохо прямо на сцене во время юбилейного спектакля «Пристань» 1 декабря. Он отказался от госпитализации. Супруга забрала его домой, однако затем он попал в реанимацию.



Вячеслав Шалевич — театральный и киноактер. Он снялся более чем в 70 фильмах.



Самые известные и любимые роли Шалевича — в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты», «Капитанская дочка», «Мастер и Маргарита».