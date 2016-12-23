Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Сотни людей пришли проститься с актером Вячеславом Шалевичем

Траурная церемония проходит в театре им. Евг. Вахтангова в Москве

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Москве в пятницу прощаются с народным артистом России Вячеславом Шалевичем. Траурная церемония проходит в театре им. Евг. Вахтангова.

Почтить память актера в театр, где Шалевич прослужил всю жизнь, пришли сотни людей, сообщает «ТВ Центр».

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Вячеслав Шалевич, который был старейшим актером театра им. Евг. Вахтангова, скончался в среду на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

Шалевич почувствовал себя плохо прямо на сцене во время юбилейного спектакля «Пристань» 1 декабря. Он отказался от госпитализации. Супруга забрала его домой, однако затем он попал в реанимацию.

Вячеслав Шалевич — театральный и киноактер. Он снялся более чем в 70 фильмах.

Самые известные и любимые роли Шалевича — в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты», «Капитанская дочка», «Мастер и Маргарита».

Читайте также:

Вячеслав Шалевич, верный вахтанговец

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Сотни людей пришли проститься с актером Вячеславом Шалевичем

Сотни людей пришли проститься с актером Вячеславом ШалевичемТраурная церемония проходит в театре им. Евг. Вахтангова в Москве

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Фотолента

Уникальный пластический спектакль состоится в Москве

Уникальный пластический спектакль состоится в Москве

В постановке играют слабослышащие актеры

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке