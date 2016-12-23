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ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по нефти

По мнению регулятора, глава «Лукойла» своими высказываниями в прессе нарушил антимонопольное законодательство РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) направила предостережение в адрес президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Как сообщает пресс служба регулятора, Алекперов допустил публичное высказывание о росте цен на автомобильное топливо в 2017 году.

В ведомстве считают, что данное заявление могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ.

В связи с этим ФАС предупреждает, что, согласно ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции», физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Напомним, глава «Лукойла» в интервью, опубликованном 13 декабря на сайте «Вести. Экономика», предрек рост цен на топливо на 8–12% в течение 2017 года.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по нефти

ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по нефти По мнению регулятора, глава «Лукойла» своими высказываниями в прессе нарушил антимонопольное законодательство РФ

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