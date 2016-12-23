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В Пензенской области на ферме начали выращивать зеленый лук

Площадь для засеивания составила 400 кв. м

Фермерское хозяйство для выращивания зеленого лука появилось в Пензенской области.

Его владелец получил грант в рамках программы по поддержке начинающих фермеров, рассказали ИА «Пенза-пресс» в региональном минсельхозе.

На полученные деньги была построена теплица площадью 400 кв. м, к которой подвели газ.

Хозяйство уже заключило договоры с торговыми точками Пензы на поставку лука.

Пензенские власти в последнее время начали активно развивать сельское хозяйство в регионе. Например, осенью стало известно о том, что область может стать крупнейшим поставщиком шампиньонов в России.

Как писали «Известия», планируется, что объем продукции грибного завода составит 5 тыс. т грибов в год. Инвестировать в предприятие готовы голландские бизнесмены.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Пензенской области на ферме начали выращивать зеленый лук

Площадь для засеивания составила 400 кв. м

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