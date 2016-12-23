«Роснефть» в лидерах эффективности на мировом рынке, считает Путин

Приход в «Роснефть» новых акционеров в результате продажи 19,5% акций госкомпании может повысить качество управления, однако она и без того эффективна, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Роснефть <...> и так считается одной из самых эффективных в мире», — сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

«Роснефть» является вторым по величине игроком на российском нефтяном рынке после «Лукойла», контролем в ней владеет государство.