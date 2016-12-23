Национальная Медиа Группа объединила эфирные активы

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о выделении телевизионного эфирного сегмента и кадровых перестановках в холдинге. В новое направление войдут РЕН ТВ и «Пятый канал», централизованное управление которыми повысит их операционную эффективность и укрепит позиционирование телевизионных брендов.

Руководителем телевизионного направления с 1 февраля 2017 года назначен Владимир Тюлин, который также сохранит пост генерального директора РЕН ТВ и продолжит курировать новостное вещание медиахолдинга. Генеральным директором «Пятого канала» назначен Юрий Шалимов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора РЕН ТВ. Алексей Бродский, возглавляющий «Пятый канал», принял решение покинуть компанию по истечении трудового контракта.

— Перед руководством нового направления стоят амбициозные задачи, — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина. — Объединение возможностей двух каналов, которые стабильно входят в топ-5 национального рейтинга по охвату аудитории, позволит существенно укрепить их позиции на телевизионном рынке. Хочу также поблагодарить Алексея Бродского — под его руководством телеканалу удалось занять достойное место в числе лидеров национального вещания. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству с Алексеем в рамках новых проектов.

Управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский считает решение объединить эфирные телеактивы НМГ под единым управлением абсолютно логичным.

— Акционеры НМГ идут в правильном направлении — в рамках больших холдингов типовые активы либо активы, ориентированные на одну и ту же аудиторию, объединяются в группы и над ними ставится единый руководитель, — констатировал Тышковский. — Мне также представляется оправданной ставка на внутренний кадровый резерв холдинга — в частности, на команду РЕН ТВ. Потому что за последние несколько лет этот канал нашел свою нишу, в этой нише подобрал правильный язык общения с аудиторией, и в результате РЕН ТВ — это сегодня по динамике едва ли не лучший канал на рынке.

Справка «Известий»



Владимир Тюлин занимает должность генерального директора РЕН ТВ с 2015 года, с 2014 года является заместителем генерального директора НМГ. С 2012 по 2014 год был пресс-секретарем – руководителем департамента информации и рекламы ОАО «НК «Роснефть». В 2011–2012 годах являлся первым заместителем генерального директора телеканала РЕН ТВ по информационному и общественно-политическому вещанию. Тогда же стал главным редактором РЕН ТВ. С 2007 по 2011 год работал на «Пятом канале», где в 2008 году занял пост руководителя дирекции информационно-аналитического вещания.

Юрий Шалимов c 2015 года занимал должность заместителя генерального директора РЕН ТВ. С 2013 по 2015 год являлся генеральным директором и генеральным продюсером медиахолдинга «Красная звезда». С 2004 по 2013 год возглавлял дирекцию общественно-правового вещания телекомпании НТВ.