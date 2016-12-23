Житель Ульяновской области купил льда на 78 тыс. рублей

Полиция Ульяновской области проводит проверку по факту крупного мошенничества через интернет.



Житель города Димитровград откликнулся на объявление о продаже красной икры со скидкой — 2,5 тыс. рублей за 1 кг.



Он связался с владельцем деликатеса и получил от него 13 кг продукта, упакованного в контейнеры.



Однако попробовать товар покупатель не смог, поскольку тот был герметично упакован. Вместо этого ему предложили пробный вариант. За всю партию пострадавший заплатил 78 тыс. рублей.

Проверить покупку мужчина решил только через несколько дней. Открыв контейнеры, он увидел, что все они забиты льдом, икра была нанесена на поверхность тонким слоем, сообщает ресурс 1ul.ru.