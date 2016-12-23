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В Тюмени возвращают деньги за билеты на этап Кубка мира по биатлону

Для возврата средств необходимо подать заявление до 1 марта 2017 года

Организаторы отмененного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени начали возвращать деньги за приобретенные билеты, сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

Для возврата средств необходимо подать заявление до 1 марта 2017 года. Для завершения процедуры нужно предоставить оригиналы билетов и удостоверение личности. В случае если был приобретен электронный билет, возврат средств будет производиться только по безналичному расчету, сообщает megatyumen.ru.

Напомним, проведение этапа Кубка мира по биатлону и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове отменили из-за доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором сообщается, что российские биатлонисты якобы употребляли запрещенные вещества.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Тюмени возвращают деньги за билеты на этап Кубка мира по биатлону

Для возврата средств необходимо подать заявление до 1 марта 2017 года

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