Путин: России нужна сеть региональных небольших банков

России необходима сеть региональных небольших банков, к которым можно снизить требования Центробанка РФ, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

«По крупным системообразующим банкам можно оставить и жесткие требования, а небольшим региональным можно эти требования и смягчить», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что линию ЦБ на оздоровление финансовой системы поддерживают практически все — как российские эксперты, так и на международном уровне.

«Нет тех, кто считает эту стратегию ошибочной. Она прежде всего направлена на обеспечение интересов вкладчиков. Из «прачечных» по отмыванию денег ничего не получится, вкладчики будут страдать», — отметил президент.