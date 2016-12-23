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Путин: России нужна сеть региональных небольших банков

Требования Центробанка РФ к ним можно смягчить

России необходима сеть региональных небольших банков, к которым можно снизить требования Центробанка РФ, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

«По крупным системообразующим банкам можно оставить и жесткие требования, а небольшим региональным можно эти требования и смягчить», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что линию ЦБ на оздоровление финансовой системы поддерживают практически все — как российские эксперты, так и на международном уровне.

«Нет тех, кто считает эту стратегию ошибочной. Она прежде всего направлена на обеспечение интересов вкладчиков. Из «прачечных» по отмыванию денег ничего не получится, вкладчики будут страдать», — отметил президент.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин: России нужна сеть региональных небольших банков

Требования Центробанка РФ к ним можно смягчить

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