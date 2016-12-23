Стивена Сигала пригласили в Оренбург. Голливудский актер может посетить город в 2017 году в рамках празднования Дня баскетбола.



Сигала в Оренбург пригласил президент областной Федерации баскетбола Сергей Коновалов. Он встретился с кинозвездой на праздновании Дня баскетбола в Москве.

Коновалов рассказал, что на его приглашение Сигал кивнул головой. При этом переводчик актера отметил, что он не знает, где находится Оренбург, передает РИА «Оренбуржье».

«Известия» ранее сообщали, что Стивену Сигалу российский паспорт лично вручил президент Владимир Путин.

«Я вас хочу поздравить и выразить надежду на то, что это маленький, но все-таки жест и, может быть, признак постепенной нормализации и наших межгосударственных отношений», — сказал Путин.

Президент протянул актеру его новый паспорт и сказал: «Без вашей подписи паспорт считается недействительным». Стивен Сигал расписался на первой странице документа и сказал президенту «спасибо большое» по-русски. Актер подчеркнул, что для него большая честь находиться в Кремле на личной встрече с президентом Путиным.

Читайте также:



Путин вручил паспорт Сигалу