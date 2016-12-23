Путин: материалов для увольнения Улюкаева было достаточно

Материалов, представленных следствием, было достаточно для отстранения от должности министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции. По словам главы государства, сам он с Улюкаевым эту ситуацию не обсуждал.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки в $2 млн.

Экс-министр не признает своей вины, однако суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Российский президент Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра Минэкономразвития с формулировкой «в связи с утратой доверия».