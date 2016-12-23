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Путин: материалов для увольнения Улюкаева было достаточно

Президент заявил, что не обсуждал ситуацию с экс-главой Минэкономразвития перед его задержанием

Материалов, представленных следствием, было достаточно для отстранения от должности министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции. По словам главы государства, сам он с Улюкаевым эту ситуацию не обсуждал.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки в $2 млн.

Экс-министр не признает своей вины, однако суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Российский президент Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра Минэкономразвития с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин: материалов для увольнения Улюкаева было достаточно

Президент заявил, что не обсуждал ситуацию с экс-главой Минэкономразвития перед его задержанием

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