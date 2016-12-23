Госдеп оспорил заявление Путина о превосходстве армии РФ

Госдепартамент США не согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина, что российская армия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.

По словам представителя госдепа Джона Кирби, вооруженные силы США сейчас самые сильные в истории человечества.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как вооруженные силы США сейчас», — цитирует Кирби «РИА Новости».

Накануне Путин заявил, что российская армия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора.