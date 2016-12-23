В Кемерово автомобиль снес автобусную остановку

В Кемерово автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой несколько человек ожидали транспорт. В результате аварии погибла женщина.

Инцидент произошел в четверг вечером, 22 декабря, на улице Ленина. Автомобиль BMW X6 врезался в остановку общественного транспорта на полной скорости и снес ее, сообщает «Свободная пресса».

В результате ДТП одна женщина получила серьезные травмы, от которых позже скончалась в больнице, сообщил СУ СК России по региону.

По предварительным данным, автомобиль потерял управление, что стало причиной ДТП. Сам водитель BMW X6 — по предварительным данным, адвокат — получил незначительные повреждения.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.