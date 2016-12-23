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Путин: Трамп уловил настроения американцев и шел до конца

При этом в победу республиканца в США мало кто верил

Будущий лидер США республиканец Дональд Трамп уловил настроения американских избирателей и в борьбе с кандидатом от демократов шел до конца, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.

«Он <...> тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме, шел до конца», — сказал Путин журналистам в пятницу.

Президент также отметил, что в победу Трампа внутри США мало кто верил.

«Никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», — напомнил Путин, выражавший симпатию и оценивавший высокие шансы миллиардера еще до выборов, прошедших осенью 2016 года.

По словам Путина, он хотел бы наладить с Трампом деловые и конструктивные отношения.

Тем временем действующая администрация США разделяет американское общество и проигрывает по всем фронтам, добавил российский лидер.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин: Трамп уловил настроения американцев и шел до конца

При этом в победу республиканца в США мало кто верил

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