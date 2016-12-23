В Удмуртии будут увольнять чиновников за плохую уборку снега

Власти Удмуртии взяли на особый контроль уборку снега, пригрозив чиновникам жесткими мерами за некачественную работу.



Председатель правительства республики Виктор Савельев заявил об этом в ходе инспекции состояния дорог Ижевска. Он отметил, что неубранный снег на пешеходных переходах и дорогах возле городских школ является нарушением требований безопасности детских образовательных учреждений. Снежные накаты закрывают обзор и создают ситуации, угрожающие здоровью и жизни школьников.



Савельев поручил дорожникам при круглосуточном снегопаде днем убирать магистрали, а ночью — пешеходные переходы. На устранение выявленных недостатков было отведено три дня, пишет ИА «Сусанин». Председатель правительства пригрозил, что провинившихся муниципальных чиновников ждут жесткие меры вплоть до кадровых решений.