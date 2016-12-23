Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Fitch с высокой долей вероятности откроет филиал в России

Данный вопрос сейчас обсуждается

Глава Fitch Ratings в Москве Дмитрий Сурков заявил, что международное рейтинговое агентство с высокой долей вероятности создаст филиал в России.

«Мы на постоянной основе пересматриваем наши бизнес-модели и регулятивные структуры в мире, чтобы обеспечить себе оптимальную позицию с долгосрочной точки зрения», — передает слова Суркова агентство «Прайм».

По его словам, долгосрочная структура бизнеса Fitch в РФ находится в процессе обсуждения, но с большой долей вероятности можно говорить, что филиал рейтингового агентства появится в России.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзывает все существующие рейтинги российских компаний по национальной шкале.

Такое решение было принято в связи с введением в России новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к деятельности рейтинговых агентств в РФ. Согласно закону, «рейтинговую деятельность на территории РФ вправе осуществлять юридические лица, созданные в организационно-правовой форме хозяйственного общества» после внесения Банком России сведений о них в реестр кредитных рейтинговых агентств.

«Иные юридические лица не вправе осуществлять рейтинговую деятельность», — говорится в тексте закона. 

Читайте также:

Банк России ответил на отзыв Fitch рейтингов российских компаний

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Fitch с высокой долей вероятности откроет филиал в России

Данный вопрос сейчас обсуждается

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке