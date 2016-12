«МегаФон» заявил о намерении купить 63,8% акций Mail.ru Group

«МегаФон» намерен купить 63,8% акций Mail.ru Group у USM. Покупку 11,5 млн акций категории А и 21,9 млн обыкновенных акций за $740 млн единогласно одобрил совет директоров компании, сообщила в пресс-служба оператора.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ходатайства о покупке 63,8% Mail.ru Group «МегаФоном» пока не получила. В пресс-службе ведомства отметили, что у антимонопольного регулятора будет месяц на рассмотрение ходатайства. В случае необходимости этот срок будет продлен.



Заемные средства «Мегафон» привлекать не собирается. При закрытии сделки должны быть выплачены $640 млн, а остальные $100 млн — через год после закрытия.

В случае закрытия сделки оператор будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.ru.



Доли планируется купитьу компаний Алишера Усманова и его партнеров — Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Ltd (NMT) и Ardoe Finance Ltd.

В «МегаФоне» сообщили, что сделка направлена на получение существенного синергетического эффекта для обеих компаний, в том числе на расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона». Запланирован запуск для пользователей соцсети «ВКонтакте» специального предложения VKmobile.

Автономность Mail.ru Group не изменится после совершения сделки, которая должна помочь компании значительно снизить долговую нагрузку, сообщает телеканал «360».



Cобрание акционеров по одобрению сделки состоится 20 января.