Проект здания Нижегородского оперного театра требует пересмотра

Проект нового здания Нижегородского оперного театра требует нового пересмотра. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

По данным НИА «Нижний Новгород», компания, которая занимается проектированием здания, направила запрос для выяснения причин соответствующего решения ведомства, однако вопросы были сформулированы не полностью и до настоящего момента изменения в существующий проект не были внесены.

Также отмечается, что за истекший период существенно изменилось российское законодательство (нормативы проектирования, градостроительные регламенты и т.д.), из-за чего проект требует не просто корректировки, а пересмотра. Окончательного решения по данному вопросу пока не приняли, отметили в ведомстве.

Ранее Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регионального Минстроя к проектировщику нового здания оперного театра в Нижнем Новгороде об устранении недостатков по проекту.