Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Проект здания Нижегородского оперного театра требует пересмотра

В региональном Минстрое отметили, что в связи с изменениями в законодательстве РФ проект стоит изменить

Проект нового здания Нижегородского оперного театра требует нового пересмотра. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

По данным НИА «Нижний Новгород», компания, которая занимается проектированием здания, направила запрос для выяснения причин соответствующего решения ведомства, однако вопросы были сформулированы не полностью и до настоящего момента изменения в существующий проект не были внесены.

Также отмечается, что за истекший период существенно изменилось российское законодательство (нормативы проектирования, градостроительные регламенты и т.д.), из-за чего проект требует не просто корректировки, а пересмотра. Окончательного решения по данному вопросу пока не приняли, отметили в ведомстве.

Ранее Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регионального Минстроя к проектировщику нового здания оперного театра в Нижнем Новгороде об устранении недостатков по проекту.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Проект здания Нижегородского оперного театра требует пересмотра

В региональном Минстрое отметили, что в связи с изменениями в законодательстве РФ проект стоит изменить

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке