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В Сочи в каждой второй фирме нашли «левых» сотрудников

На теневых предпринимателей наложили уже больше 10 млн рублей штрафов

Из более 1,5 тыс. проверенных коммерческих организаций Сочи в половине обнаружены сотрудники, не оформленные по трудовому законодательству.

Краевой госинспекцией по труду на такие компании наложено штрафов на общую сумму более 10 млн рублей. Цифры приводятся по итогам инспекций, проведенных в течение 2016 года. 

«Минимизируя» налоги, бизнесмены прописывают в официальных документах мизерные зарплаты — всего 3,5 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Сочи в каждой второй фирме нашли «левых» сотрудников

На теневых предпринимателей наложили уже больше 10 млн рублей штрафов

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