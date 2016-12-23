В Сочи в каждой второй фирме нашли «левых» сотрудников

Из более 1,5 тыс. проверенных коммерческих организаций Сочи в половине обнаружены сотрудники, не оформленные по трудовому законодательству.

Краевой госинспекцией по труду на такие компании наложено штрафов на общую сумму более 10 млн рублей. Цифры приводятся по итогам инспекций, проведенных в течение 2016 года.

«Минимизируя» налоги, бизнесмены прописывают в официальных документах мизерные зарплаты — всего 3,5 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.