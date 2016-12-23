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Путин: хакеры могли «лежа на диване» влиять на выборы в США

Их принадлежность к России никем не доказана, отметил президент

Принадлежность хакеров, чьи атаки действующая администрация США связывает с Россией, никем не доказана — это мог быть кто угодно, заявил президент Владимир Путин.

«Может быть, кто-то лежа на диване это сделал», — заявил Путин в пятницу журналистам, комментируя обвинения со стороны США в IT-влиянии на ход выборов, победителем которых стал республиканец-миллиардер Дональд Трамп.

Он также в очередной раз отметил, что проигравшие гонку за Белый дом демократы пытаются искать внешние оправдания своего поражения.

«Лучше бы искали в самих себе эти проблемы», — добавил Путин.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин: хакеры могли «лежа на диване» влиять на выборы в США

Их принадлежность к России никем не доказана, отметил президент

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