Путин: хакеры могли «лежа на диване» влиять на выборы в США

Принадлежность хакеров, чьи атаки действующая администрация США связывает с Россией, никем не доказана — это мог быть кто угодно, заявил президент Владимир Путин.



«Может быть, кто-то лежа на диване это сделал», — заявил Путин в пятницу журналистам, комментируя обвинения со стороны США в IT-влиянии на ход выборов, победителем которых стал республиканец-миллиардер Дональд Трамп.



Он также в очередной раз отметил, что проигравшие гонку за Белый дом демократы пытаются искать внешние оправдания своего поражения.

«Лучше бы искали в самих себе эти проблемы», — добавил Путин.