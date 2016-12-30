Серьезное интервью Деда Мороза

Накануне Нового года обозреватель «Известий» Наталья Васильева навестила любимца российских детей Деда Мороза в его резиденции в Великом Устюге и поговорила с ним о том, что волнует все поколения.



— Дедушка Мороз, остались ли еще дети, которые просят у вас куклы и паровозики, а не планшеты и айфоны?



— Остались даже такие ребятишки, которые просят у меня теплые валенки и здоровья для своих родных и близких.



— Вы великий волшебник — что вы умеете?



— Я своим посохом стучу и земли белым пушистым снегом укрываю. А еще я делаю людей чуточку счастливее. А это самое главное в нашем необычном мире!



— Тогда вы, наверное, знаете секрет, как можно исправить плохую ситуацию?



— Просто надо вспомнить хорошие ситуации. Я вот всегда вспоминаю ребятишек: как у них глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются. Тогда у меня сразу плохое настроение исчезает. Да и к тому же, внученька, не важно — плохая ситуация или хорошая, она всё равно изменится. Об этом нужно всегда помнить.



— Вы еще и мудрец. Скажите, кто несет ответственность за счастье человека.



— Хмм... Никто не несет отвественности за твое счастье, только ты сам. Надо побольше добрых слов говорить, да добрых дел вершить, тогда всё сторицей вам вернется. А кого-то счастливым делают шоколадки, тогда нет смысла отказываться — просто съешьте небольшую дольку.



— Если у ребенка не было счастливого детства...



— ...кто это сказал, как вы определили?



— Есть такие детки…



— Я таких не знаю!



— Я имею в виду сегодняшних взрослых. У них еще есть возможность прожить второе детство?



— А почему бы нет? Конечно же. Все взрослые любят мечтать, я это знаю. Мечтать о хорошем, о благополучии. Прожить второе детство никогда не поздно, но оно уже будет целиком зависеть от тебя. А если уж совсем всё плохо, приезжайте в мой сказочный Великий Устюг — это место, где исполняются самые заветные и сокровенные желания и мечты!



— А плакать — это не зазорно?



— А почему бы и нет? Взял да поплакал, потом улыбнулся — и всё уже хорошо. Главное, не плакать в одиночестве — лучше рядом с близкими, это лечит душу. А бывают еще слезы счастья, тогда плакать вообще полезно.



— Вы знаете, в чем смысл жизни?



— Надо как можно больше сделать хорошего и доброго. Главное, чтобы люди вокруг тебя стали немного счастливее! Есть такой закон — все, кого ты сделаешь чуточку счастливее, потом сделают счастливым тебя. Жизнь — это самый большой подарок.



— Издание у нас общественно-политическое, поэтому задам вам такой вопрос...



— А что такое политика? Ты, внучка, сейчас выйдешь из терема моего узорчатого, посмотришь вокруг, руки так распахнешь и подумаешь: «А где же в этом лесу сказочном политика?» А у меня ее здесь и нету!



— Многие сравнивают свою жизнь с чужой. Например, говорят, что на Западе люди живут лучше.



— Просто не надо завидовать. У нас самая хорошая жизнь, а особенно у меня: и сосны на месте, и снег белый-пушистый, и морозец славный. А гостей как много! Зачем же я буду завидовать Санта-Клаусу, если мы занимаемся одним делом — творим хорошие и добрые дела.



— А что такое зависть?



— Это когда один человек смотрит на другого да мечтает о том, что у того есть. Но он не задумывается, например, что собственное хорошее здоровье — намного лучше, чем новенький автомобиль соседа.



— Что ждет нашу страну в 2017 году?



— Радость, благополучие, веселье и удача. Все печали, горести и обиды мы по традиции оставим в уходящем году, а новый встретим как следует! Потому что как встретим, так его и проведем!



— Как исполнить желание мира во всем мире?



— Это и мое самое большое желание. Под бой курантов, когда все загадывают множество личных желаний, нужно также загадать одно общее — попросить мира. Каждое доброе слово или поступок — это маленькое чудо. Если все-все люди этого захотят, наше желание сбудется.



— Ходит шутка в интернете, что прическа Дональда Трампа — это борода Деда Мороза...



— Не отдавал! Моя борода — вот она, без бороды я вроде как не Дед (смеется).



— А победу Дональда Трампа на выборах можно приравнять к предновогоднему чуду?



— Я думаю, это не чудо. За него проголосовало множество граждан США. Верю, что отношения между США и Россией наладятся. Мы вместе с Санта-Клаусом поможем.