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Серьезное интервью Деда Мороза

Главный зимний волшебник — о смысле жизни, победе Трампа и мире во всем мире

Изображение: скриншот видео автора

Накануне Нового года обозреватель «Известий» Наталья Васильева навестила любимца российских детей Деда Мороза в его резиденции в Великом Устюге и поговорила с ним о том, что волнует все поколения. 

— Дедушка Мороз, остались ли еще дети, которые просят у вас куклы и паровозики, а не планшеты и айфоны? 

— Остались даже такие ребятишки, которые просят у меня теплые валенки и здоровья для своих родных и близких.

— Вы великий волшебник — что вы умеете?

— Я своим посохом стучу и земли белым пушистым снегом укрываю. А еще я делаю людей чуточку счастливее. А это самое главное в нашем необычном мире!

— Тогда вы, наверное, знаете секрет, как можно исправить плохую ситуацию? 

— Просто надо вспомнить хорошие ситуации. Я вот всегда вспоминаю ребятишек: как у них глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются. Тогда у меня сразу плохое настроение исчезает. Да и к тому же, внученька, не важно — плохая ситуация или хорошая, она всё равно изменится. Об этом нужно всегда помнить. 

— Вы еще и мудрец. Скажите, кто несет ответственность за счастье человека.

— Хмм... Никто не несет отвественности за твое счастье, только ты сам. Надо побольше добрых слов говорить, да добрых дел вершить, тогда всё сторицей вам вернется. А кого-то счастливым делают шоколадки, тогда нет смысла отказываться — просто съешьте небольшую дольку.

— Если у ребенка не было счастливого детства...

— ...кто это сказал, как вы определили?

— Есть такие детки…

— Я таких не знаю!

— Я имею в виду сегодняшних взрослых. У них еще есть возможность прожить второе детство?

— А почему бы нет? Конечно же. Все взрослые любят мечтать, я это знаю. Мечтать о хорошем, о благополучии. Прожить второе детство никогда не поздно, но оно уже будет целиком зависеть от тебя. А если уж совсем всё плохо, приезжайте в мой сказочный Великий Устюг — это место, где исполняются самые заветные и сокровенные желания и мечты! 

— А плакать — это не зазорно?

— А почему бы и нет? Взял да поплакал, потом улыбнулся — и всё уже хорошо. Главное, не плакать в одиночестве — лучше рядом с близкими, это лечит душу. А бывают еще слезы счастья, тогда плакать вообще полезно. 

— Вы знаете, в чем смысл жизни?

— Надо как можно больше сделать хорошего и доброго. Главное, чтобы люди вокруг тебя стали немного счастливее! Есть такой закон — все, кого ты сделаешь чуточку счастливее, потом сделают счастливым тебя. Жизнь — это самый большой подарок. 

— Издание у нас общественно-политическое, поэтому задам вам такой вопрос... 

— А что такое политика? Ты, внучка, сейчас выйдешь из терема моего узорчатого, посмотришь вокруг, руки так распахнешь и подумаешь: «А где же в этом лесу сказочном политика?» А у меня ее здесь и нету! 

— Многие сравнивают свою жизнь с чужой. Например, говорят, что на Западе люди живут лучше.

— Просто не надо завидовать. У нас самая хорошая жизнь, а особенно у меня: и сосны на месте, и снег белый-пушистый, и морозец славный. А гостей как много! Зачем же я буду завидовать Санта-Клаусу, если мы занимаемся одним делом — творим хорошие и добрые дела. 

— А что такое зависть?

— Это когда один человек смотрит на другого да мечтает о том, что у того есть. Но он не задумывается, например, что собственное хорошее здоровье — намного лучше, чем новенький автомобиль соседа.

— Что ждет нашу страну в 2017 году?

— Радость, благополучие, веселье и удача. Все печали, горести и обиды мы по традиции оставим в уходящем году, а новый встретим как следует! Потому что как встретим, так его и проведем!

— Как исполнить желание мира во всем мире?

— Это и мое самое большое желание. Под бой курантов, когда все загадывают множество личных желаний, нужно также загадать одно общее — попросить мира. Каждое доброе слово или поступок — это маленькое чудо. Если все-все люди этого захотят, наше желание сбудется. 

— Ходит шутка в интернете, что прическа Дональда Трампа — это борода Деда Мороза... 

— Не отдавал! Моя борода — вот она, без бороды я вроде как не Дед (смеется). 

— А победу Дональда Трампа на выборах можно приравнять к предновогоднему чуду?

— Я думаю, это не чудо. За него проголосовало множество граждан США. Верю, что отношения между США и Россией наладятся. Мы вместе с Санта-Клаусом поможем. 

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Серьезное интервью Деда Мороза

Серьезное интервью Деда Мороза Главный зимний волшебник — о смысле жизни, победе Трампа и мире во всем мире

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