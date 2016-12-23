СМИ: ЦСКА намерен арендовать Ньясса у «Эвертона»

Контракт может быть подписан уже во время зимнего трансферного окна
ЦСКА может арендовать нападающего «Эвертона» Умара Ньясса. Произойти это может уже во время зимнего трансферного окна. Сообщается, что клуб также не исключает подписания контракта, чтобы в перспективе иметь возможность выкупить игрока у «Эвертона».
Сенегалец Ньясс перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из команды «Локомотив». Сумма трансфера составила 17,9 млн. Позже «Локомотив» хотел игрока вернуть, однако тот отказался, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.
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