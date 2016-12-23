СМИ: ЦСКА намерен арендовать Ньясса у «Эвертона»

ЦСКА может арендовать нападающего «Эвертона» Умара Ньясса. Произойти это может уже во время зимнего трансферного окна. Сообщается, что клуб также не исключает подписания контракта, чтобы в перспективе иметь возможность выкупить игрока у «Эвертона».

Сенегалец Ньясс перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из команды «Локомотив». Сумма трансфера составила 17,9 млн. Позже «Локомотив» хотел игрока вернуть, однако тот отказался, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

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