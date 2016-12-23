Поезд, посвященный Кубку конфедераций, начал курсировать в метро

Утром 23 декабря в электродепо «Красная Пресня» состоялась торжественная церемония запуска тематического поезда метрополитена, посвященного Кубку конфедераций по футболу 2017 года, который пройдет в России.



На презентации состава присутствуют полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, популярная российская телеведущая, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Яна Чурикова и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.



Отмечается, что это уже 21-й тематический поезд, запущенный в столичном метро. Внешнее оформление каждого вагона знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка. Курсировать состав будет по Кольцевой линии.



Напомним, Кубок конфедераций впервые пройдет в России в 2017 году. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.



В нем примут участие чемпион мира — Германия, страна-организатор — Россия, а также чемпионы всех континентов — Австралия, Чили, Мексика, Португалия и Новая Зеландия. Представитель Африки определится в феврале 2017 года.

По итогам жеребьевки все участники будут разбиты на две группы, по четыре команды в каждой. Две лучшие команды выйдут в полуфиналы, которые пройдут в Казани и Сочи, а финал примет у себя Санкт-Петербург.

Общий призовой фонд турнира составит $20 млн.



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